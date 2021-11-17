للمرة الأولى... مروحية عسكرية روسية تقدم عرضا جويا في "دبي للطيران 2021"

أعلنت الشركة الروسية القابضة "مروحيات روسيا" أنها قامت بأول عرض طيران شاركت فيه المروحية الحديثة من طراز "مي- 28 إن إم"، وذلك ضمن إطار معرض دبي للطيران 2021.

وجاء هذا الإعلان على موقع الشركة الروسية التي أصدرت بيانا بهذا الخصوص قالت فيه إن المروحية الهجومية الروسية الشهيرة "مي- 28 إن إم" شاركت في العرض الجوي لأول مرة خارج الأراضي الروسية.

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وبحسب البيان، تم إجراء العديد من الحركات البهلوانية على ارتفاعات وسرعات مختلفة بواسطة الطائرة المروحية، حيث قادها الطيار الروسي، سيرغي باركوف، الذي بدوره قام بدور مميز في إلقاء الضوء على مميزات المروحية العسكرية الروسية أمام الجمهور والمختصين.

كما أظهرت الطائرة القدرات الديناميكية واستقرارها في الهواء وإمكانية التحكم فيها، بالإضافة إلى قدرتها على الاقتراب بسرعة من الهدف خلال المناورة النشطة.

وأشار البيان إلى أن المروحية الهجومية الروسية "مي- 28 إن إم" تتمتع بتسليح قوي، وذلك من خلال رشاش آلي متحرك من عيار 30 ملم، بالإضافة إلى الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات من ثلاثة أنواع بمدى 6 و10 كيلومترات وصواريخ موجهة من طراز صواريخ جو - جو.

كما أن شفرات المروحية الروسية "مي- 28 إن إم" قادرة على تحمل تأثير قذيفة 30 ملم ويمكنها الطيران بمحرك واحد في حالة تعطل الآخر.

كما يمكن للزجاج الأمامي والنوافذ الجانبية لقمرة القيادة أن تبقى صامدة من الخروقات بسبب المصفحات.

ومروحية "مي-28إن إم" هي تطوير إضافي لمروحية "مي-28إن" (الصياد الليلي)، تلقت المروحية رادارًا علويًا، وتحكمًا مزدوجًا من قمرة القيادة، بالإضافة إلى طيار مشغل وصاروخ من طراز "خاريزانتيما-في".

وتم تقديم التعديل المحدث للطائرة المروحية للضيوف الأجانب لأول مرة في المعرض الدولي HeliRussia 2021 في موسكو.