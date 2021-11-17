طيار "إف 35" يوضح مزايا الطائرة خلال معرض دبي للطيران

قالت الطيار مونيسا بالزهايزر، المؤهلة لقيادة طائرات "إف 35" الشبحية الأمريكية، إن تقنيات الطيران المتطورة على الطائرة تمكنها من القيادة وتنفيذ المهام بسهولة.

جاء ذلك على هامش مشاركتها في معرض دبي الدولي للطيران 2021، الذي انطلق الأحد الماضي ويستمر حتى الـ 18 من الشهر الجاري.

ونشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية مقطع فيديو تحدثت فيه بالزهايزر عن مميزات الطائرة الجديدة وكيف يمكنها تسهيل مهمة قائدها لإنجاز مهمته التكتيكية.

وأكدت بالزهايزر، أن ذلك يتم تحقيقه عبر تكنولوجيا وتقنيات متطورة تم تجهيز الطائرة بها.

وتطور الولايات المتحدة الأمريكية مقاتلات إف 35 بالتعاون مع عدة دول وتسعى لامتلاك مئات الطائرات منها لتكون رأس الحربة في قواتها الجوية في المستقبل.

وتمتلك مقاتلات "إف 35" ميزة الإقلاع والهبوط العمودي وتعمل على متن حاملات الطائرات.

كيف تسهل مقاتلة F-35 المهمة على قائدها؟.. طيار يوضح لـCNN ميزاتها على هامش #معرض_دبي_للطيران 2021 https://t.co/tiBVlb0G9t#DubaiAirshow @DubaiAirshow — CNN بالعربية (@cnnarabic) November 17, 2021

وتم إنتاج نحو 700 طائرة من هذا النوع في العالم، وتقول الولايات المتحدة إن هذه الطائرة بقدراتها الشبحية لا يمكن كشفها، وهو الإدعاء الذي لم يتم اختباره في معارك حقيقة حتى الآن خاصة أن روسيا تمتلك صواريخ "إس 400" و"إس 500" الدفاعية، التي يمكنها الكشف عن جميع الأهداف الجوية وإسقاطها على بعد مئات الكيلومترات.

ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟

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