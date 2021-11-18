المغرب لن يتخلى عن دبابات "ت-72" حتى بعد استلام دبابات "أبرامز" الأمريكية

تواصل القوات البرية للجيش الملكي المغربي تشغيل دبابات "T-72B"، على الرغم من استلام 222 دبابة "M1A1SA Abrams" أمريكية الصنع، ولن تتخلى عن الدبابات السوفييتية التي أثبتت جدارتها على مدى أعوام.

في الوقت الحالي توجد 24 دبابة "T-72B" تخدم في القوات البرية المغربية، و60 دبابة أخرى في قواعد التخزين العسكرية، بحسب ما ذكر موقع "rg" العسكري.

• المغرب 🇲🇦 يستلم الدفعة الأخيرة من دبابات أبرامز M1A1

• أستلام المغرب هذا الإسبوع الدفعة الأخيرة من دبابات M1A1 الأمريكية 🇺🇸 التي تعاقد المغرب عليها بعدد 222 دبابة

• كما تعاقد أيضا على عدد 162 دبابة من الجيل الأحدث M1A2M

• النسخة المغربية بقابلية القاتل الصياد Hunter Killer pic.twitter.com/0zs40e0SRx — الدفاع العربي Defense Arab (@defensearab) September 10, 2021

​وأكمل الجيش المغربي في سبتمبر/أيلول الماضي، استلام آخر دفعة من دبابات "M1A1SA Abrams"، والتي بلغ عددها 222.

وكان الاتفاق قد أبرم على نقلهم في إطار المساعدة العسكرية الأمريكية قبل تسع سنوات، وتم تسليم الدفعة الأولى المكونة من 22 وحدة في يوليو/حزيران 2016. وفي نفس الشهر، أقيم حفل رسمي لاعتمادها.

من المتوقع أن يبدأ في السنوات القادمة تنفيذ عقد جديد لتزويد دبابات من الجيل الأحدث "162 M1A2M".

كانت دبابات "Abrams" في أفريقيا قبل هذه الاتفاقية فقط عند الجيش المصري، الذي يمتلك أكثر من 1100 دبابة منها.