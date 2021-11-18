حوادث "إف 35" تتوالى… ماذا تفعل أمريكا بحطام مقاتلاتها الشبحية؟

تسبب حادث تحطم الطائرة الشبحية الأمريكية "إف 35"، أمس الأربعاء، في تسليط الضوء على مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية التي تصفها بعض التقارير بأنها "عاصفة من الأخطاء" رغم محاولة واشنطن ترويجها عالميا.

وتتوالى حوادث "إف 35"، المقاتلة الأمريكية التي تستخدمها عدة دول، وكان آخرها تحطم إحداها، أمس الأربعاء، إثر إقلاعها من متن حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" في مهمة روتينية بالبحر المتوسط.

وأنتجت الولايات المتحدة نحو 700 طائرة من هذا النوع بينها أكثر من 460 طائرة تابعة للجيش الأمريكي وباقي الطائرات موزعة على الدول المشاركة في برنامج الطائرة وعددها 14 دولة.

ورغم أن الولايات المتحدة تخطط لامتلاك ألفين و500 طائرة "إف 35" ضمن برنامج تصل تكلفته إلى 1.7 تريليون دولار، إلا أن تلك الطائرة تواجه كوارث متتالية جميعها تشير إلى أن الطائرة الأغلى في العالم ربما لا تصلح للقتال.

"إف 35" تحترق

رغم أن المقاتلة الشبحية الأمريكية "إف 35" لم تخض أي حروب أو معارك جوية حقيقية، إلا أنه لا يكاد يمر وقت طويل حتى يسمع العالم بنبأ تحطم إحداها لأسباب تختلف من حالة إلى أخرى، لكنها جميعا تشير إلى أن الطائرة تعاني من مشاكل كثيرة تتعلق بكفائتها.

F-35B Crashing Ground After Mid-Air Collision With KC-130J pic.twitter.com/dPBdVjokJ9 — vladvlad (@vladwlad777) September 30, 2020

الطفل المشكلة... حوادث "إف 35" تتوالى

تقول صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن مقاتلات "إف 35" يمكن تشبيهها بالطفل الذي يعاني من الكثير من المشاكل، مشيرة إلى اشتعال النيران فيها عام 2014 إثر إقلاعها في مهمة روتينية من قاعدة إغلين الجوية غرب ولاية فلوريدا الأمريكية.

وتابعت الصحيفة: "كانت هذه هي أول حادث مؤسف تتعرض له الطائرة، التي اضطر قائدها للهروب بواسطة مقعد القذف الخاص بالطيار".

في أبريل/ نيسان 2018 اشتعلت النيران في طائرة "إف 35 بي" تابعة لمشاة البحرية الأمريكية، بحسب موقع "مارين كوربس تايمز" الأمريكي.

وقال الموقع: رغم أن هذا الحادث لم ينتج عنه تحطم الطائرة بالكامل، إلا أن التقارير حينها كانت ترى أن:

وضع الطائرة في المتحف أو استخدامها في التدريب أفضل لأنه لا يمكن تحمل تكلفة إصلاحها الباهظة.

في سبتمبر/ أيلول 2018 تحطمت طائرة شبحية أمريكية طراز "إف 35 بي" خارج قاعدة مشاة البحرية الجوية في بيوفورت، بولاية ساوث كارولينا الأمريكية.

وفي هذا الحادث أيضا تمكن الطيار من النجاة بعدما تحطمت طائرته التي تصل تكلفتها إلى 100 مليون دولار، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

© AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND مقاتلة شبحية أمريكية طراز "إف 35" متوقفة داخل حظيرة طائرات

في أكتوبر/ تشرين الثاني 2018، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية قرارا بإيقاف أسطول مقاتلاتها الشبحية "إف 35" في جميع أنحاء العالم بسبب مشاكل كثيرة تتعلق بمحركاتها، بحسب موقع "ميليتري تايمز" الأمريكي.

وقال الموقع حينها إن عملية إيقاف مقاتلات "إف 35" شملت الطائرات التي حصلت عليها جيوش أجنبية أيضا.

في أبريل/ نيسان 2019، أعلنت اليابان تحطم مقاتلة شبحية طراز "إف 35 إيه" واختفائها من على شاشات الرادار خلال مهمة تدريبية.

في مايو/ أيار 2020، تحطمت مقاتلة شبحية أمريكية طراز "إف 35 إيه" خلال محاولتها الهبوط بقاعدة إغلين الجوية غرب ولاية فلوريدا الأمريكية إثر عودة الطائرة من مهمة تدريب ليلي روتينية، بحسب قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، الذي أشار إلى أن الطيار تمكن من النجاة.

وقالت القوات الجوية الأمريكية في ذلك الحين إن السبب في الحادث هو "عاصفة من الأخطاء التقنية" إضافة إلى أن الطيار أصيب بالإجهاد، بحسب موقع "تاسك آند بيربوس" الأمريكي.

في سبتمبر 2020 تحطمت مقاتلة "إف 35 بي" إثر تصادمها مع طائرة "كيه سي - 130 جيه" التي كانت تزودها بالوقود في الجو خلال مهمة تدريبية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بحسب موقع "يو إس نيفي" الأمريكي، الذي أشار إلى أن الطيار تمكن من النجاة.

© AFP 2021 / ROY ISSA حاملة الطائرات البريطانية إتش إم إس كوين إليزابيث أثناء وجودها في قبرص خلال عملية حشد طويلة الأمد حول العالم في يويوليو 2021

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أعلنت بريطانيا تحطم إحدى مقاتلاتها الشبحية طراز "إف 35 بي" خلال مهمة تدريبية كانت تنفذها من على متن حاملة الطائرات "كوين إليزابيث" التي كانت تبحر في البحر المتوسط.

"إف 35" تحاول قتل قائدها بكل الطرق

يقول موقع "ذا درايف" الأمريكي إن مقاتلات "إف 35" الأمريكية تحاول قتل الطيار، الذي يقودها بكل الطرق، ف إشارة إلى حادث تحطم الطائرة بقاعدة إغلين الجوية في فلوريدا.

© AFP 2021 / JACK GUEZ مقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 أثناء تحليقها في الجو

وأوضح الموقع أن هناك مجموعة من المشاكل تتعلق بسرعة الطائرة وخوذة الطيار ومصدر الأكسجين ونظم التحكم في الطائرة، مشيرا إلى أن أي منها يمكن أن يكون سببا في مقتل الطيار.

وقال الموقع إن قائد الطائرة التي تحطمت في قاعدة إغلين الجوية في صيف 2020، واجه قائمة غير عادية من المشاكل قبل أن يتمكن من القفز من الطائرة.

ماذا تفعل أمريكا بحطام مقاتلاتها الشبحية "إف 35"؟

تزايدت حوادث تحطم مقاتلات "إف 35" الشبحية الأمريكية، التي تدعي واشنطن أنها واحدة من أفضل المقاتلات الحربية في العالم، وهو ما يطرح تساؤلات حول مصير حطام تلك الطائرات.

يقول موقع "ميليتري" الأمريكي إن الولايات المتحدة الأمريكية ستحاول الاستفادة من حطام مقاتلاتها الشبحية بتحويلها إلى أدوات يمكن استخدامها في مهام تتعلق بتدريب الطيارين.

ويقول الموقع، في تقرير عن حوادث المقاتلات الأمريكية، إن واحدة من أغلى المقاتلات الحربية في العالم يتم تقطيع حطامها إلى أجزاء لاستخدامها في مهام تدريبية.

ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟

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