فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" الروسية تطلق صاروخ "تسيركون" على هدف في البحر الأبيض

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" أطلقت صاروخ "تسيركون"، على هدف بحري في مياه البحر الأبيض.

وأضافت الدفاع الروسية " أطلقت فرقاطة "الأدميرال غورشكوف" التابعة للأسطول الشمالي، في البحر الأبيض صاروخ "تسيركون"، ضمن تنفيذ مهام دورة تدريبية قتالية".

وأكدت الوزارة في بيانها أن "تحليق الصاروخ الذي تفوق سرعته سرعة الصوت يتوافق مع المعايير المحددة، وأصيب الهدف بضربة مباشرة".

وأبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين، عن الإطلاق الناجح لصاروخ "تسيركون"، الأسرع من الصوت في البحر الأبيض.

يذكر أن صاروخ "تسيركون" الروسي يعتبر أول صاروخ "كروز" مجنح فرط صوتي في العالم يطلق من البحر، تفوق سرعته سرعة الصوت بمقدار 8-9 ماخ ما يعادل نحو 10 آلاف كيلومتر في الساعة.