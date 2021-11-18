غواصات بريطانية أمريكية "تسابق الروس" على سر عسكري "غير مرئي" بمياه مصر... صور وفيديو

قالت صحيفة بريطانية إن غواصات بريطانية أمريكية تسابق الزمن "ضد الروس" للعثور على ما يصفه الخبراء العسكريون بأحد أكبر الأسرار العسكرية في العالم.

وأشارت المصادر إلى أن غواصات البحرية الملكية البريطانية تخوض ما وصفته بـ"السباق ضد الروس" لاستعادة حطام طائرة "أف 35" تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 134 مليون دولار) مزودة "بتقنية سرية للغاية" من قاع البحر المتوسط، تحديدا بالقرب من سيناء المصرية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أُجبر طيار تابع لسلاح الجو الملكي البريطاني على مغادرة طائرته من نوع "أف 35" (F-35B Lightning)، عند سقوطها باتجاه المياه بعد وقت قصير من إقلاعها في "تمرين روتيني" من حاملة الطائرات التابعة للبحرية البريطانية "HMS Queen Elizabeth".

ونوهت المصادر إلى أن الطائرة المحطمة تعتبر واحدة من ثماني طائرات نفاثة سريعة لدى بريطانيا من هذه الفئة على حاملة الطائرات البريطانية، بالإضافة إلى 10 طائرات أمريكية.

وادعت المجلة حدوث "تدافع" (بين الغواصين والغواصات) للعثور على "مقاتلة الجيل التالي من قاع البحر قبل أن تتمكن روسيا من الوصول إليها".

ونوهت الصحيفة البريطانية إلى أنه "يُعتقد أنها المرة الأولى التي تتحطم فيها طائرة من نوع (أف 35) في مثل هذه المنطقة"، أي في مياه البحر المتوسط القريبة من مصر.

سر ثمين جدا "غير مرئي" داخل المقاتلة

أشارت المجلة إلى أن التكنولوجيا الموجودة على متن المقاتلة المصممة في الولايات المتحدة الأمريكية، بما فيها الرادارات وأجهزة الاستشعار السرية للغاية والحساسة جدا تسمح للمقاتلة بالتحليق "غير المرئي" في المناطق العادية بسرعات تفوق سرعة الصوت.

Royal Navy submarines and special forces in underwater race to recover crashed £100m F-35 fighter jet https://t.co/VD07KBLhA9 pic.twitter.com/BwlBn9P807 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 17, 2021

ونوهت الصحيفة إلى أنه على الرغم من سرية المعلومات الشديدة إلا أنه "من المحتمل أن الصين تعرف بالفعل كل ما يمكن معرفته عن الطائرة بسبب عمليات التجسس".

🆕 Downed 🇬🇧 F3️⃣5️⃣B



A 🇬🇧 F35B operating from @HMSQNLZ has been lost over the Mediterranean.



The pilot has been safely recovered, utilising embarked Merlin 🚁



- Recovery❓Given its highly sensitive allied capabilities.



- Fleet numbers 🔢, as an example of peace time attrition. pic.twitter.com/lD3EEBSJsX — CommonSense Defence (@DefenceSenseUK) November 17, 2021

وبينت الصحيفة أنه تم بالفعل تحديد موقع الطائرة، أمس، بعد ظهر الأربعاء، ويتولى فريق أمني (أنجلو-أمريكي) إدارة الموقع في قاع البحر حتى يتم رفع الطائرة إلى السطح، بعملية تكتنفها السرية تتضمن "غواصين وغواصات صغيرة".

أول حادث بريطاني لـ"أف 35" يفتح ملفات "فشل" المقاتلة

أكدت المصادر أن المقاتلة هي السلاح الأكثر تطورا وتكلفة في بريطانيا، حيث تستطيع الطائرة الهبوط بشكل عمودي وتحتاج إلى مدرج قصير نسبيا للإقلاع.

وتعتبر حادثة تحطم "أف 35"، أول حادثة لبريطانيا ولأسطول سلاح الجو الملكي البريطاني لخسارة مقاتلة من هذه الفئة.

وتطرقت المجلة إلى سجل المقاتلة السابق، حيث أثار تحطم الطائرة تساؤلات جديدة حول كفاءة "أف 35" التي تمتلك بريطانيا حاليًا 24 واحدة منها. كما أنه من المقرر أن تشتري 138 واحدة جديدة من شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية العملاقة للطيران مقابل 9.1 مليار جنيه إسترليني (أكثر من 12.2 مليار دولار) في السنوات المقبلة، ومن المتوقع تسليم 48 منها بحلول عام 2025.

أجبر طيار أمريكي في عام 2018 على مغادرة المقاتلة "أف 35" بعد إقلاعها حيث تحطمت في ولاية كارولينا الجنوبية أثناء تمرين تدريبي.

British F35 crashes in Mediterranean Sea - pilot took off from HMS Queen Elizabeth & ejected. pic.twitter.com/RhiI90swkH — ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) November 17, 2021

وفي العام الماضي، تحطمت مقاتلة من طراز "أف 35 بي" ايضا بالقرب من كاليفورنيا بعد اصطدامها بطائرة صغيرة.

BREAKING NEWS

🇬🇧 #RoyalNavy’s F-35B fighter jet crashes during routine operation in Mediterranean this morning.

The pilot has been safely returned to the HMS Queen Elizabeth and an investigation has begun, so it would be inappropriate to comment further at this time.#F35B pic.twitter.com/cSnQ95UDI8 — The Dead District (@TheDeadDistrict) November 17, 2021

قال الأدميرال المتقاعد، كريس باري، أمس، إنه "على الرغم من أن التحقيق سيحدد السبب الدقيق للتحطم، لكن يبدو أنه من المحتمل أن الحادث وقع بسبب عطل في المحرك".

وفي عام 2020، كشفت الاختبارات العسكرية الأمريكية عن 276 عطلا مختلفا في الأنظمة القتالية للطائرة، وبينت الصحيفة أن "المقاتلة ابتليت بفهرس من المشاكل التي أدت إلى ارتفاع التكاليف".