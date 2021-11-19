رصد نماذج "إس-300" و"تي-72" على طريق سريع في الولايات المتحدة... صور

تم رصد نماذج من نظام الصواريخ إس-300 ودبابة تي-72، على طريق سريع في ولاية ألاباما الأمريكية.

من المتوقع أنه سيتم استخدامها لتحديد تكنولوجيا عدو محتمل خلال تدريبات القوات الجوية الأمريكية.

تشير وسائل إعلام صينية إلى أننا نواجه محاولة لإعادة إنتاج قاذفة 5P85S من تعديل PS على أساس مركبة MAZ-543M رباعية المحاور لجميع التضاريس، والتي تم إنتاجها في الاتحاد السوفييتي منذ عام 1983.

ومع ذلك، فإن العينة الظاهرة في الصور بها تمويه بكسل نموذجي لبعض أسلحة جيش التحرير الشعبي الصيني.

في الوقت نفسه، من المعروف أن قوات الدفاع الجوي الصينية مسلحة بأنظمة دفاع جوي روسية أكثر حداثة إس-300بي إم يو1 وإس-300بي إم يو2 وإس-400، حسب صحيفة روسيسكايا غازيتا.