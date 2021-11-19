نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية يتفحص مقاتلة "تشيك ميت"

تفحص رئيس الوزراء الإماراتي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان أحدث مقاتلة روسية ذات محرك واحد Checkmate في معرض دبي للطيران 2021، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لشركة بناء الطائرات المتحدة.

في وقت سابق فقط ورد أن رئيس الوزراء الإماراتي، أمير دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، كان حاضرا في عرض الطائرة الروسية.

وقالت الخدمة: "تفحص أمير دبي ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة ووزير دفاع الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية محمد بن زايد بن سلطان أل نهيان النموذج الأولي للطائرة الجديدة".

بالإضافة إلى ذلك، تفحص Checkmate القائد العام للقوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي، بالإضافة إلى قادة عسكريين آخرين وأعضاء في حكومة الدولة".

Checkmate هي أول طائرة ذات محرك واحد من الجيل الخامس في روسيا. لأول مرة، تم تقديم المقاتلة في يوليو/تموز 2021 في معرض الفضاء الجوي ماكس-2021. الميزات الرئيسية للطائرة هي التخفي، والتكلفة المنخفضة لكل ساعة طيران، والهندسة المعمارية المفتوحة والأداء العالي من حيث الفعالية من حيث التكلفة. أقيم العرض الدولي الأول لنموذج الطائرة الأولي في معرض دبي للطيران 2021.