الجيش الدنماركي يبدأ اختبار أول طائرة كهربائية... فيديو

تم تأجير الطائرة ذات المحرك الواحد ذات المقعدين والتي تنتجها الشركة السلوفينية Pipistrel لمدة عامين.

لن تحل الطائرات الكهربائية محل أي نوع من أنواع الطائرات التي لدينا. والغرض من الاستحواذ هو الحصول على فكرة عن التكنولوجيا ومزاياها وعيوبها والعمل معها بشكل عام".

وفقًا للاستعراضات الأولى التجريبيبة للطيارين، "الطائرة جيدة البناء وتحلق بشكل ممتاز".

لم يتم توفير الخصائص التقنية للطائرة الكهربائية.