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    مصر تتسلم الدفعة الأولي من المقاتلات الفرنسية رافال

    صحيفة: مجمع "داسو" يؤكد دخول عقد شراء مصر لـ30 "رافال" حيز التنفيذ

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    أكد مجمع "داسو" لصناعة مقاتلات "رافال" الفرنسية، أن عقد بيع 30 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز "رافال" لمصر دخل حيز التنفيذ.

    وقال المجمع في بيان "يكمل هذا العقد عملية الاستحواذ الأولى على 24 رافال، التي تم توقيعها في عام 2015، وسوف يرتفع عدد طائرات رافال التي تديرها القوات الجوية المصرية إلى 54، وهي الثانية في العالم، بعد القوات الجوية والفضائية  الفرنسية، التي تشغل أسطول رافال"، وفق موقع "واست فرانس".

    وذكر موقع الاستقصائي ديسكلوز في أوائل مايو / أيار الماضي، نقلا عن وثائق سرية، أن الصفقة تبلغ قيمتها 3.75 مليار يورو. ستشمل اتفاقية التسلح هذه بين باريس والقاهرة عقدين آخرين يمثلان سوقا بقيمة 200 مليون يورو لصالح شركة الصواريخ الأوروبية MBDA وشركة تصنيع المعدات الفرنسية Safran Electronics & Defense.

    مقاتلة متعدد المهام داسو رافال الفرنسية خلال التزود بالوقود من طائرة كيه سي-10، وهي طائرة خزان لعمليات تموين الوقود جوا، بالقرب من العراق، 2016
    © Photo / Public domain / U.S. Air Force / Tyler Woodward
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    وقال الجيش المصري في وقت لاحق إن الشراء سيتم عبر قرض مدته عشر سنوات.

    لم يكن انطلاق المقاتلة الفرنسية، التي دخلت الخدمة في عام  2004موفقا، إذ فقط بعد أحد عشر عامًا، تتقدم دولة أجنية لاقتناء هذه المقاتلة، والتي هي مصر. ومنذ ذلك الحين، أقلعت الطائرة للتصدير بـ 114 أمرا فعليا و 48 أمرا في طور الانتهاء (مقابل 192 طلبا للجيش الفرنسي).

    على الجانب المصري، زادت مبيعات الأسلحة الفرنسية بشكل كبير بعد وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2014: فهي رابع دولة تعتمد على فرنسا من حيث تسليح قواتها، بحسب التقرير، بحسب التقرير السنوي للبرلمان الفرنسي.

    هذا قال تقرير لصحيفة "لاتريبون" الفرنسية، في وقت سابق، إن العقد الذي وقعته مصر مع فرنسا لشراء مقاتلات "رافال"، قد يخفي وراءه طلبات عسكرية أخرى، تتضمن سلاحا مهما جدا في حالة الحرب خارج أراضي مصر.

    ولكن الصحيفة ذكرت أنه خلف عقد "الرافال" الذي سيدخل حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران، أو حتى في يوليو/ تموز بالنسبة لمصر، قد يتم الإعلان عن عقود أخرى قريبا، على غرار شراء القاهرة لقمر صناعي وطائرتي تزويد بالوقود من طراز MRTT وأنظمة رادار بعيدة المدى.

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