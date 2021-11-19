أوكرانيا تشارك لأول مرة في المناورات البحرية لحلف شمال الأطلسي

قالت الخدمة الصحفية للقوات البحرية الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا ستشارك في التدريب العسكري الحركي الديناميكي لمنظمة حلف شمال الاطلسي-2022 (التدريبات البحرية لحلف الناتو Dynamic Move" 2022")، والمخطط مبدئيًا إجراؤها في الفترة من 31 يناير/كانون الثاني إلى 8 فبراير/شباط في بلجيكا.

وفقًا لبيان الخدمة الصحفية المنشور على "فيسبوك": "ستشارك أوكرانيا في التدريبات البحرية لحلف الناتو Dynamic Move - 2022 لأول مرة".

وأضاف البيان: "عُقد مؤتمر حول التخطيط لمفهوم تمارين القيادة والأركان لحلف الناتو "Dynamic Move - 2022" في أوديسا، عبر الإنترنت، وناقش المشاركون بشكل مبدئي وقت ومكان التمرين، والأهداف التحضيرية وقائمة البلدان التي ستتم دعوتها للمشاركة، ومشروع السيناريو ونظام مراقبة القوات المشاركة فيها".

وبحسب ما نشرته الخدمة الصحفية، ستقام التدريبات في الفترة من 31 يناير إلى 8 فبراير في أوستند ببلجيكا.

ونقلت الخدمة الصحفية عن الضابط الأقدم لقيادة تدريب قيادة القوات البحرية للقوات المسلحة الأوكرانية، النقيب أرتيم ماتفينكو، قوله في اقتباس: "لكن كل هذا يتوقف على الوضع الوبائي، لأنه في العام الماضي كان هناك أيضًا تخطيط لهذه السلسلة من التدريبات، ولكن بسبب الوباء لم يتم إجراؤها... وسيكون الغرض من التمرين تعزيز قدرات أفراد قيادة المجموعة الدولية الخاصة للقيام بمجموعة معقدة من الأعمال المتعلقة بالألغام (كيفية تفكيكها والتعامل معها)".

ومن المقرر أن يشارك في التمرين ممثلون عن الدول الأعضاء في الناتو، بالإضافة إلى أوكرانيا والمغرب، الذين سينضمون إلى "Dynamic Move-2022" كمراقبين.