صحيفة: المخابرات الأمريكية تعتقد أن الصين تبني سرا منشأة عسكرية في الإمارات

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع أن أجهزة المخابرات الأمريكية تعتقد أن الصين كانت تبني سراً منشأة عسكرية في منطقة ميناء بالقرب من العاصمة الإماراتية أبوظبي.

قبل نحو عام بدأ مسؤولون أمريكيون في تلقي معلومات استخبارية عن "نشاط صيني مشبوه" في ميناء خليفة بالقرب من أبو ظبي، بحسب المصادر.

وقالت مصادر المنشور إن صور الأقمار الصناعية السرية في ربيع هذا العام سمحت للمسؤولين الأمريكيين باستنتاج أن الصين تبني منشأة عسكرية في الميناء.

وبحسب المصادر، بذلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن جهودًا دبلوماسية نشطة لإقناع الإمارات بأن المنشأة لها غرض عسكري وأنه يجب وقف بنائها.

وبحسب ما ورد توقف بناء المنشأة بعد سلسلة من الاجتماعات والزيارات من المسؤولين الأمريكيين إلى الإمارات العربية المتحدة.