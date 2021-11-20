تصادم طائرتين في قاعدة جوية أمريكية

توفي طيار واحد وأصيب اثنان آخران بدرجات متفاوتة من الخطورة في حادث تصادم طائرتين تدريبيتان من طراز "T-38C Talon" في قاعدة لافلين الجوية في تكساس.

وظهرت التقارير بشأن الحادث يوم الجمعة على موقع القاعدة على الإنترنت.

وبحسب تقرير الجيش، تلقى أحد الطيارين المصابين المساعدة في المركز الطبي وخرج من المستشفى، فيما نقل الآخر إلى المستشفى بطيران طبي في حالة حرجة. ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى عن الحادث.

وقد بدأ التحقيق في الحادث.