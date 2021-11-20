الغواصات الروسية تطلق طوربيدات في بحر بارنتس

أجرى الطراد الصاروخي النووي التابع للأسطول الشمالي تدريبات مضادة للغواصات بإطلاق طوربيد في بحر بارنتس، حسبما أفادت الخدمة الصحفية للجمعية الاستراتيجية المشتركة بين الخدمات.

وذكر التقرير أن طراد الغواصة الصاروخية "التي تقوم بالمهام المخططة للتدريب القتالي في بحر بارنتس، تدربت على استخدام أسلحة طوربيد ضد هدف تحت الماء".

خلال التمرين، واجه الطراد غواصة نووية متعددة الأغراض لإحدى قوات الغواصات التابعة للأسطول الشمالي.

تم إطلاق طوربيد دون رأس حربي، على عمق نحو 100 متر. تدرب الطاقم أيضًا على المناورات تحت الماء، والابتعاد عن هجمات العدو والإبحار في أوضاع مختلفة.

قال الأسطول الشمالي: "بعد التنفيذ الناجح لإطلاق الطوربيد، تم رفع طوربيد التدريب من الماء بواسطة قارب طوربيد وتم تسليمه إلى القاعدة، وواصلت الغواصات تنفيذ المهام المخطط لها للتدريب القتالي في بحر بارنتس".