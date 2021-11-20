روسيا تصل إلى الفضاء بمنظومتي "إس-500" و"إس-550"

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وجود المنظومة الصاروخية "إس-550".

وقال شويغو في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس الفائت، إن "رئيس الدولة شدد على أهمية التطوير المتقدم لأنظمة الدفاع الجوي: الدفاع الصاروخي وتجهيز القوات المسلحة بأنظمة "إس-350" و"إس-500" و"إس-550".

في وقت سابق، كانت هناك تقارير تفيد بأن أول أنظمة صواريخ بروميثيوس "إس-500" دخلت الخدمة مؤخرًا.

يعتقد الخبير العسكري دميتري ليتوفكين أن "إس-550" هو خليفة لنظام "A-135" آمور السوفيتي والروسي، وكذلك نظام "A-235" نودول، المضاد للصواريخ والدفاع الفضائي. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن النظام الجديد يمكن أن يكون نسخة متخصصة من "إس-500"، حسب مجلة "ناتشونال إنترست".

وقال ليتوفكين: "لا شيء معروف عن إس-550، لكنني أفترض أنه سيصبح عنصرًا إضافيًا في نظام بروميثيوس". وفي وقت سابق أُعلن أنه بمساعدة هذا النظام سيكون من الممكن إسقاط الصواريخ الباليستية النووية والرؤوس الحربية والأقمار الصناعية في مدار منخفض. في المجمل، قرر الجيش توزيع الوظائف بين هذين النظامين".

صرح رئيس شركة روستيخ" الروسية، سيرغي تشيميزوف ، للصحفيين في المعرض الجوي في دبي أن "إس-550" ستتمتع بمدى أكبر للكشف عن الهدف والعمل الصاروخي.

يمكن أن تستلم القوات المسلحة الروسية الدفعة الأولى من "إس-550" بحلول عام 2025.

ولم تقدم وزارة الدفاع الروسية أية تفاصيل عن خصائص "إس-550".