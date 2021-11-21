الصواريخ الروسية تجعل حاملات الطائرات الأمريكية عاجزة

حاملات الطائرات الأمريكية لديها نقاط ضعف تجعلها عاجزة أمام الصواريخ الروسية والصينية. كتب الكابتن المتقاعد في البحرية الأمريكية جيري هندريكس عن هذا في مقال لصحيفة "وول ستريت جورنال".

يركز المؤلف على حقيقة أن القدرات الحديثة للسفن الحربية الأمريكية لا تسمح لها بضرب أهداف على الساحل في وجود الدفاع. وقال إنه للتنافس مع الصين وروسيا، تحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة نطاق ضرباتها.

يعترف هندريكس: "في الوقت الحالي، حصلت كل من الصين وروسيا على أصول قتالية فعالة، مما يعقد بشكل كبير، إن لم يستبعد تمامًا من احتمال اقتراب تشكيلات حاملات الطائرات من الأراضي المستهدفة". لا يمكنها الاقتراب من الساحل على مسافة تقل عن 1800 كيلومتر، مما يجعل من الصعب وصول القاذفات المقاتلة من طراز F / A-18 إليها.

يعتقد هندريكس أنه ما لم تظهر طائرات بعيدة المدى مأهولة أو غير مأهولة على أسطح حاملات الطائرات في المستقبل القريب، فلن تتمكن المجموعات الضاربة لحاملة الطائرات من التأثير بشكل كبير على احتواء روسيا والصين.