روغوزين: روسيا تطور أسلحة مضادة للأقمار الصناعية منذ فترة طويلة

قال رئيس شركة روسكوسموس، دميتري روغوزين، على الهواء على قناة "سولوفييف لايف"، على يوتيوب، إن روسيا تعمل منذ فترة طويلة على تطوير أسلحة مضادة للأقمار الصناعية.

وقال روغوزين في تعليقه على الوضع مع سقوط القمر الصناعي تسيلينا، أثناء الاختبار: "روسيا تطور أسلحة مضادة للأقمار الصناعية منذ فترة طويلة، وليس هناك سر في هذا. لقد حان وقت قرار وزارة الدفاع إجراء اختبار".

وأشار رئيس روسكوسموس إلى أنه في الواقع الحالي، يجب أن تكون روسيا قادرة على الدفاع عن نفسها في الفضاء، وبالتالي فإن الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية أمر ضروري. وأضاف أن روسكوسموس تتعقب حطام القمر الصناعي Tselina-D، فهو لا يشكل تهديدًا لمحطة الفضاء الدولية.

ذكرت وزارة الدفاع، في وقت سابق، أن روسيا أجرت بنجاح تجارب في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، مما أدى إلى إصابة المركبة الفضائية الروسية المعطلة Tselina-D.