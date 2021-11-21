"روسكوسموس" تراقب طائرة مسيرة فضائية عسكرية أمريكية

قال رئيس "روسكوسموس" دميتري روغوزين، يوم السبت، إن "روسكوسموس" تعرف وترى وتتابع الطائرة العسكرية الأمريكية المسيرة X-37.

وقال على قناة سولوفييف على يوتيوب، تعليقًا على مهمة الطائرة الفضائية الأمريكية X-37: "حسنًا، أولاً وقبل كل شيء، يجب أن أقول إننا نرى كل شيء، ونعرف كل شيء، ونتعقب كل شيء. يمكنني أن أخبرك على وجه اليقين أنه فيما يتعلق بالفضاء العسكري، فنحن بالتأكيد لسنا خلف أحد".

في وقت سابق، ذكر الجانب الروسي أن الطائرات المسيرة X-37 المدارية قادرة على حمل العديد من الرؤوس الحربية النووية على متنها وهي أنظمة ضربات استراتيجية في الفضاء. في الوقت نفسه، تدّعي الولايات المتحدة رسميًا أن X-37 مخصصة للأغراض العلمية والاستطلاعية فقط. يمكن لهذه المركبات المناورة في الفضاء عن طريق تغيير مدارها.

وفقًا لمصادر "سبوتنيك" في المجمع الصناعي العسكري، فإن نظام الدفاع الصاروخي الخاص إس-550 الذي يتم تطويره في روسيا سيكون قادرًا على إسقاط مركبات X-37 الأمريكية.