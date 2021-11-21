الولايات المتحدة قلقة بسبب 3 سفن روسية في البحر الأبيض المتوسط

تسببت التدريبات البحرية المشتركة بين روسيا والجزائر في البحر المتوسط في عاصفة من المشاعر في الولايات المتحدة، حيث تحاول واشنطن بكل قوتها السيطرة على المنطقة، حسب بوابة المعلومات الصينية "تينسنت".

وصلت مفرزة من سفن أسطول البحر الأسود إلى ميناء الجزائر يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، لإجراء مناورات دولية. شاركت ثلاث سفن قتالية من البحرية الروسية: الفرقاطة الأدميرال غريغوروفيتش وقاطرة الإنقاذ SB-742 وسفينة الدورية دميتري روغاتشيف. من البحرية الجزائرية: الفرقاطة حراد على متنها مروحية، وسفينة الإنقاذ المنجد، وسفينة التدريب لا سومام، وطائرة دورية ومروحية بحث وإنقاذ.

كما كتب المؤلفون، فإن مناورات أسطول البحر الأسود هي رد واضح على استفزازات الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو في البحر الأسود.

منذ وقت ليس ببعيد، ظهرت سفينة القيادة ماونت ويتني التابعة للأسطول السادس الأمريكي في البحر الأسود لاستفزاز روسيا، لكن السفينة الأمريكية لم تبق هناك لفترة طويلة. ومنذ ذلك الحين، أرسل أسطول البحر الأسود الروسي سفنا حربية إلى البحر الأبيض المتوسط ​​لإجراء مناورات عسكرية. كانت سلطات البيت الأبيض مستاءة للغاية من تصرفات البحرية الروسية، ولكن تم تجاهل الأمر.

وقال محللون إن واشنطن غاضبة من أن موسكو، في رأيها، سمحت لنفسها بأن تكون نشطة للغاية. الحقيقة أن الأسطول الأمريكي يبذل قصارى جهده لقمع طموحات روسيا في البحر الأسود قدر الإمكان. إن دخول السفن الروسية إلى البحر الأبيض المتوسط ​​مباشرة بعد التدريبات التي قامت بها البحرية الأمريكية يشكل ضربة خطيرة لفخر الأمريكيين.

إذا فقدت روسيا السيطرة على البحر الأسود، فلن يجد أسطول البحر الأسود وحده نفسه في فخ الموت. ستفقد البلاد أيضًا إمكانية الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط. بالنسبة لدول الناتو، فإن البحر الأبيض المتوسط ​​هو المكان الذي يرون فيه أنفسهم سادة. وأشار المنشور إلى أن نشر البحرية الروسية هناك أثار مخاوفهم بطبيعة الحال.

على الرغم من حقيقة أننا نتحدث فقط عن ثلاث سفن روسية، وليس عن أسطول البحر الأسود بأكمله، فقد وجهت موسكو ضربة خطيرة لغرور أعضاء حلف شمال الأطلسي.

"يجب قمع دول الناتو بشدة من خلال" هدية "السلطات الروسية. ومع ذلك، حتى اعتراضات البيت الأبيض لن تنجح في هذه الحالة، لأن روسيا لها الحق في الحفاظ على وجودها العسكري في البحر الأبيض المتوسط".

بالإضافة إلى ذلك، يجادل المحللون الصينيون بأنه سيكون من المجدي لموسكو أن تسحب قواتها البحرية من البحر الأسود في كثير من الأحيان.

تميل السلطات الروسية إلى نشر قواتها البحرية والجوية لمواجهة استفزازات القوات العسكرية لحلف شمال الأطلسي. يقول التقرير إن إرسال السفن الحربية من البحر الأسود أكثر فاعلية من الدفاع السلبي، ويجب على روسيا إجراء المزيد من التدريبات البحرية المشتركة.