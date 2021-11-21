جنرال أمريكي: روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في التقنيات التي تفوق سرعة الصوت

صرح نائب قائد قوة الفضاء الأمريكية، ديفيد طومسون، في منتدى الأمن الدولي في كندا، أن الولايات المتحدة أقل تقدمًا في تكنولوجيا تفوق سرعة الصوت من روسيا والصين.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن الجنرال، قوله: "نحن لسنا متقدمين في البرامج التي تفوق سرعتها سرعة الصوت مثل جمهورية الصين الشعبية أو روسيا الاتحادية".

وبحسب نائب القائد، فإن الولايات المتحدة "تلاحق بسرعة كبيرة" لمواكبة قدرات بكين في هذا المجال. قال طومسون إن واشنطن تعمل الآن على تحديد نوع مجموعة الأقمار الصناعية اللازمة لتتبع الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.