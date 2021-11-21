طائرات هجومية تركية ذات محرك توربيني لتعزيز القوة الجوية للنيجر

بدأت تركيا في تصدير طائرات هجومية توربينية، وتم توقيع أول عقد في تاريخ البلاد لتوريد طائرات لدولة النيجر الأفريقية، وفقًا لموقع defensenews.com، ستعزز الطائرات الهجومية من طراز "Hurkus-C" التوربينية القوة الجوية في النيجر.

لم تكشف تركيا نفسها عن الطائرات التي تشتريها النيجر، مؤكدة أنها طائرة التدريب "Hurkus" التي طورتها شركة صناعات الفضاء التركية (TAI). ومع ذلك، أعلنت الشركة في وقت سابق عن اهتمام عميل أجنبي بالنسخة الهجومية للطائرة، وهي Hurkus-C. بالإضافة إلى الطائرات الهجومية، تشتري النيجر طائرات مسيرة هجومية من طراز Bayraktar TB2 ومركبات مدرعة من تركيا.

وفقًا للبيانات الأولية، ستزود تركيا النيجر بـ 12 طائرة هجومية من طراز Hurkus-C. لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل العقد.

الطائرة الهجومية Hurkus-C ذات المقعدين هي تطوير إضافي لطائرة Hurkus-A. في البداية، كانت الطائرة تعمل بمحرك Pratt & Whitney Canada PT6A-68T بقوة إقلاع تبلغ 1600 حصان. تحتوي الطائرة على ست نقاط صلبة خارجية قادرة على حمل ما يصل إلى 1.5 طن من الأسلحة. يمكن استخدام الأسلحة الموجهة.

يشمل التسلح قنابل تقليدية وصواريخ غير موجهة وحاويات علوية بمدافع رشاشة 12.7 ملم ومدافع 20 ملم وقنابل جوية موجهة GBU-12 والقنابل التركية الجديدة الموجهة Tubitak SAGE KGK 82 وHGK 3 وصواريخ Roketsan Cirit 70 ملم والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات Roketsan UMTAS.