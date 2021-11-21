تزويد مدمرات "زوموالت" الأمريكية بصواريخ سرعتها تفوق سرعة الصوت

قال نائب الأميرال جوني وولف، مدير برامج الأنظمة الاستراتيجية للبحرية الأمريكية، إنه من المتوقع أن يتم تزويد المدمرات الأمريكية من طراز "زوموالت" (Zumwalt) بصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت في عام 2025، وغواصات "فيرجينيا" النووية في عام 2028.

ووفقا له، يجب أن يتلقى الجيش الأمريكي أنظمة تفوق سرعة الصوت في وقت مبكر من السنة المالية 2023. بعد ذلك، سيتم تجهيزه أولاً بمدمرات Zumwalt، ثم غواصات "فيرجينيا". اعترف نائب أميرال البحرية الأمريكية بأنهم يحاولون إعادة تسليح غواصاتهم في أسرع وقت ممكن، حسب موقع "بوليت روس".

تمتلك البحرية الأمريكية مدمرتين مسلحتين بـ 80 صاروخ "توماهوك"، بالإضافة إلى 19 غواصة نووية، كل منها مسلحة بـ 12 صاروخًا من هذا الطراز.

قال وولف إنه في عام 2021 سيكون هناك العديد من عمليات الفحص للأنظمة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لتلبية احتياجات البحرية. ومع ذلك، أضاف أنه لإجراء الاختبار، من الضروري بناء مجمع اختبار تحت الماء، وهو غير جاهز بعد.