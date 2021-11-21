معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021‏‏" ينطلق خلال أيام في مصر

جاء ذلك وفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري، على "فيسبوك"، اليوم الأحد، أشار فيه إلى أن مصر تستضيف المعرض برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.‏

ولفت البيان إلى أن عدد الشركات المشاركة في المعرض يتجاوز 400 شركة عارضة من 42 دولة.

ويقام المعرض بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، خلال الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري حتى 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.‏

ويشهد المعرض مشاركة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات ‏الدفاعية، حيث يستعد كل منها لعرض أحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية.

#المتحدث_العسكرى : تحت رعاية السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى مصر تستضيف فعاليات المعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية " إيديكس 2021 " ... pic.twitter.com/PSsaZ59XcQ — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) November 21, 2021

ولفت البيان إلى أن النسخة الحالية من المعرض تضم 21 ‏جناحا دوليا ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 30 ألف زائر من المهتمين بالتسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال ‏‏حول العالم.

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