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    دبابة بي - تي-76

    الدبابات الروسية تتفوق على الأمريكية قبل 50عاما

    © Sputnik . Michail Voskresenskiy
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    قبل 50 عاما، جاءت القوات الهندية لمساعدة رجال "موكتي-باهيني"، الذين قاتلوا من أجل استقلال شرق باكستان (بنغلاديش حاليا). كانت هذه إحدى الحلقات التي انطلقت منها الحرب الهندية الباكستانية الثانية، حيث لعبت الدبابات البرمائية السوفيتية دورا حاسما في نجاح الهنود.

    في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، تم تشغيل دبابة "بي تشي-76" في عام 1951. كانت مركبة مزودة بمدفع عيار 76 ملم ومدفع رشاش، مع دروع تتراوح من 6 إلى 15 ملم ووزنها 14.5 طن وطاقم من ثلاثة أفراد. ووفقا للتصنيف، فإن "بي تي-76" تنتمي إلى الدبابات البرمائية الخفيفة الرئيسية.

    كان شرق باكستان بالضبط مثل هذه الأراضي (منذ 1971 - بنغلاديش). ها هي دلتا نهر الجانج، العديد من القنوات والأراضي الرطبة. وهنا قررت القوات المسلحة الهندية توجيه ضربة مفاجئة للمجموعة الباكستانية، التي كانت تشن هجمات ضد حلفاء الهند "مقاتلي موكتي باهيني".

    بدأ القتال في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 1971. وشارك في المعارك الطيران والقوات البحرية وقوات الإنزال. لعبت قوات الدبابات أيضا دورا نشطا. علاوة على ذلك، لعبت الدبابات البرمائية دورا رئيسيا، مع مراعاة طبيعة التضاريس. في ذلك اليوم، دمرت كتيبة مشاة هندية، مدعومة بسرب "بي تي-76"، اللواء الباكستاني 107، الذي تضمن سربا من دبابات Chaffee (M-24 من الإنتاج الأمريكي). سميت هذه الحلقة من تاريخ الصراع "معركة غاريبور". نتيجة لمعركة عابرة، أحرقت أطقم الدبابات الهندية 11 دبابة باكستانية واستولت على 3 دون أن تصاب بأذى. وبلغت خسائر الجانب الهندي 6 دبابات.

    دبابة بي - تي-76
    © Sputnik . Michail Voskresenskiy
    دبابات سوفييتية أصبحت نجوما تاريخية في دول أفريقية عدة
    خلال المعركة في الروافد السفلية لنهر الغانج، استخدم الهنود دبابة "بي تي-76" لخوض معارك ضد الأسطول النهري الباكستاني. وقعت مثل هذه المعركة غير النمطية في 9 ديسمبر في ميناء شاندور. بدأت مجموعة من الدبابات البرمائية مبارزة مدفعية مع زوارق حربية باكستانية، مما أدى إلى إغراق ثلاثة منها. وقتل أكثر من نصف المظليين الذين كانوا على متنها وعددهم 450 جنديا. بعد يومين، أغرقت دبابات بي تي -76 الهندية سفينة أخرى كان الباكستانيون ينقلون فيها جنودا. وقتل أكثر من 8 في 12 كانون الأول (ديسمبر) ، استولت مجموعة أخرى من دبابات "بي تي -76" الهندية، بعد أن تغلبت على مستنقع شاسع، بدعم من مشاة مدرعة على مدينة بوجرا. خلال المعركة، قام الهنود بإخراج دبابة تشافي ودمروا بطارية مدفعية وحاصروا قافلة من 55 شاحنة، وأخذوها بمثابة تذكار وأسر نحو ثلاثين.

    بعد القتال في البر والجو والأنهار والبحر، وكذلك بعد الغارة الجوية الهندية على عاصمة باكستان الشرقية - دكا، في 16 ديسمبر 1971، استسلم الجيش الباكستاني وتم التوقيع في اليوم التالي على الهدنة.

    في هذه الحرب القصيرة من الجانب الهندي، شاركت 150 دبابة من طراز"بي تي-76" من أصل 178 في الخدمة. كان لدى الباكستانيين أيضًا مثل هذه الآلات، ولكن بأعداد صغيرة (تصل إلى سبعة). خلال القتال، تم تدمير جميع "آ تي اس"الباكستانية.

    بلغت خسائر القوات المدرعة الهندية في الروافد السفلية لنهر الغانج 13 دبابة من طراز "بي تي-76"، كان بعضها مناسبا للإصلاح. فيما خسر الباكستانيون أكثر من 70 دبابة من جميع الأنواع.

    مع بدء الإنتاج في مصنع فولغوغراد لدبابة "بي تي-76" سرعان ما تهاطل الطلبات على الدبابة وليس فقط في الجيش السوفيتي وجيوش دول حلف وارسو، ولكن أيضًا في الدول النامية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وحتى من فنلندا الرأسمالية.

    هذا وشاركت الدبابة في الأعمال القنالية في جميع القارات تقريبا، باستثناء أستراليا وأمريكا الشمالية وبالطبع القارة القطبية الجنوبية. كان مفيدا بشكل خاص في المناطق التي يوجد بها العديد من الأنهار والبحيرات.

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