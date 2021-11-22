أوكرانيا تعلن عن استخدام منظومة صاروخية أمريكية في حربها مع دونباس

كشف رئيس مديرية المخابرات العسكرية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، يوم أمس الأحد، أن الجيش استخدم للمرة الأولى منظومة الصواريخ الأمريكية المضادة للدبابات "جافلين" في دونباس.

وجاء هذا الإعلان من قبل المسؤول العسكري الأوكراني خلال مقابلة مع موقع "Military Times"، وقال فيها: "ستصبح هذه المنظومة الصاروخية الأمريكية جافلين إلى جانب الطائرات المسيرة من طراز "بيرقدار" التركية رادعا نفسيا مهما خلال المواجهة مع القوات العسكرية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك".

كما شدد بودانوف على أن "كييف بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة، في حين أنه متأكد من أن واشنطن يجب أن تقدمه في أسرع وقت ممكن".

واعتبر المسؤول العسكري أن "روسيا تحرض على الاضطرابات في أوكرانيا، وتلفت الانتباه إلى تصرفات الشعب ضد الحكومة الحالية".

ونفت روسيا مرارا وتكرارا تقارير عدد من وسائل الإعلام الغربية عن قيام روسيا بحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف، في وقت سابق، تصريحات بأن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا، بالمقلقة.

وأشار الكرملين إلى أن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وإن هذا لا يهدد أحداً ولا ينبغي أن يزعج أحداً.