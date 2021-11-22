قدرة مقاتلة "سو-35" على مكافحة الطائرات الشبحية تتعزز

ومن المعروف أن مقاتلة "سو-35" تحتوي على رادار أو كاشوف "إربيس". وأعلنت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أخيرا أن مصنع الأجهزة في مدينة ريازان الروسية صنع رادارين إضافيين لمقاتلة "سو-35" وكل منهما رادار الموجات السنتيمترية أو الطويلة التي تُستخدم لاكتشاف الأهداف الشبحية أو الخفية وهي أهداف يصعب اكتشافها لأنها تمتص قدرا كبيرا من موجات الرادار لكيلا تكشف عن وجودها.

ولأن رادارات الموجات الطويلة تستطيع أن تكتشف الطائرات الشبحية فإن الضربات الأولى التي وجهتها القوات الأمريكية لوسائل الدفاع الجوي العراقية خلال عملية "عاصفة الصحراء" استهدفت الرادارات التي تستخدم الموجات الطويلة وتشكل بالتالي الخطر الأكبر على طائرات الشبح الأمريكية "إف-117" وفقا لـ"ميليتري ووتش".

ويمثل الراداران الإضافيان تعزيزا كبيرا لقدرة مقاتلة "سو-35" على التعامل مع الأهداف الشبحية مع العلم أن رادارها الرئيسي "إربيس" يعتبر أقوى رادار كاشف من نوعه، فهو يضمن متابعة 30 هدفا جويا وضرب ثمانية منها في آن واحد.