مدرعات "أرماتا" الروسية "تقلب الموازين" بتحول جذري

وتركز روسيا على إنتاج ثلاثة أنواع من المدرعات، هي: "أرماتا" و"كورغانيتس 25" و"بوميرانغ".

يشتمل نوع المدرعات "أرماتا" على دبابة "تي-14" التي تعد الدبابة الروسية الأكثر تقدما وتطورا في الوقت الراهن.

ويُتوقع أن تبدأ روسيا تسلّم قواتها المسلحة نماذج عملية من مدرعات "أرماتا" في عام 2022 بعد أن تُجري الاختبار النهائي لها.

حُددت مهمة مصنعي أصناف المدرعات الجديدة في تحويل مركبات المشاة القتالية "بي إم بي" وناقلات الجنود المدرعة "بي تي إر" إلى آلية عسكرية قتالية متعددة المهام لا تنقل المقاتلين وتوفر الدعم الناري لهم فحسب، بل تستطيع أيضا مكافحة مدرعات العدو وطائراته على ارتفاعات منخفضة.

Ministry of Defence of the Russian Federation

دبابة "تي 14 أرماتا"