مدرعات "أرماتا" الروسية "تقلب الموازين" بتحول جذري

تواصل المؤسسات الدفاعية الروسية (صناعة الدفاع الروسية) العمل على تطوير وتصنيع أصناف مختلفة من المدرعات الجديدة بهدف حماية البلاد من أي تهديد خارجي.

وتركز روسيا على إنتاج ثلاثة أنواع من المدرعات، هي: "أرماتا" و"كورغانيتس 25" و"بوميرانغ".

يشتمل نوع المدرعات "أرماتا" على دبابة "تي-14" التي تعد الدبابة الروسية الأكثر تقدما وتطورا في الوقت الراهن.

© Sputnik . Maxim Blinov وصول المعدات العسكرية إلى بروفة العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في موسكو، 30 أبريل/ نيسان 2019

وقد حصلت القوات المسلحة الروسية على نماذج تجريبية من مدرعات "أرماتا" التي ما زالت قيد الاختبار.

ويُتوقع أن تبدأ روسيا تسلّم قواتها المسلحة نماذج عملية من مدرعات "أرماتا" في عام 2022 بعد أن تُجري الاختبار النهائي لها.

© Sputnik . Aleksey Kudenko دبابة "أرماتا" (تي -15) في المنتدى التقني العسكري الدولي "أرميا - 2018" (الجيش - 2018" في كوبينكا

"أرماتا" برمائية "تقلب الموازين"

حُددت مهمة مصنعي أصناف المدرعات الجديدة في تحويل مركبات المشاة القتالية "بي إم بي" وناقلات الجنود المدرعة "بي تي إر" إلى آلية عسكرية قتالية متعددة المهام لا تنقل المقاتلين وتوفر الدعم الناري لهم فحسب، بل تستطيع أيضا مكافحة مدرعات العدو وطائراته على ارتفاعات منخفضة.

Ministry of Defence of the Russian Federation دبابة "تي 14 أرماتا"

ويخطط الخبراء على جعل المدرعة قادرة على الاضطلاع بمهامها أثناء الحركة أيضا عندما تسير على سطح الأرض والماء على نحو سواء، الأمر الذي يوفر لها قدرات فريدة جدا، خصوصا أنه يجب أن يتم التحكم في أسلحتها عن بعد، الأمر الذي قد يمنحها القدرة على قلب موازين المعركة. © AP Photo الدبابة "أرماتا"

وأشارت صحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" إلى أن مصنعي أصناف المدرعات الجديدة سينجحون في تحقيق هذا الهدف وفقا لرؤية الخبراء.