روسكوسموس: البعثة الجديدة إلى محطة الفضاء الدولية تنطلق يوم 23 يوليو

صرح النائب الأول لرئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، الكسندر ايفانوف، بأنه من المقرر إرسال البعثة التالية إلى محطة الفضاء الدولية يوم 23 تموز/ يوليو.

وقال ايفانوف ردا على سؤال وكالة "نوفوستي": "حدد يوم 23 تموز/ يوليو لإطلاق بعثة جديدة لمحطة الفضاء الدولية. وبالتالي نحن نعود إلى النمط العادي للرحلات الفضاء المأهولة، فاهمين أسباب حادث "بروغريس"".

وفي ما يتعلق بموضوع إيجاد المرشح الثالث للمشاركة في الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية بدلا من المطربة البريطانية، سارة برايتمان، التي أعلنت عن رفضها المشاركة في الرحلة، لفت مدير وكالة "روسكوسموس"، إيغور كوماروف، إلى أن الموضوع سيتم حله حتى نهاية شهر آب / أغسطس المقبل.

وقال: "ندرس الآن هذه المسألة مع شركة «سبايس أدفنتشرز» التي تقوم بتنظيم عملية اختيار المرشحين الراغبين للمشاركة في الرحلة الفضائية، وسنعلن عن اسم المرشح أو المرشحة بعد ما ننتهي من كافة التنسيقات اللازمة بهذا الشأن، وسيكون ذلك، على الأرجح، في شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو، أو في آب / أغسطس المقبل، على أبعد تقدير".

يشار إلى أن «سبايس أدفنتشرز» هي الشركة الأميركية الخاصة التي وقعت وكالة "روسكوسموس" الروسية معها عقد اتفاق بشان الاختيار وعلى أساس تجاري، المشاركين غير المحترفين لرحلات الفضاء.