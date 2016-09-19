بالفيديو: صائد بوكيمون يتعرض للسرقة في بث على الهواء

تم بث حادثة إعتداء، بشكل مباشر عبر الإنترنيت، عندما تعرض الضحية لهجوم أدى إلى سقوطه أرضا وسرقه هاتفه الجوال.

الحادث وقع في مدينة نيويورك الأمريكية، عندما كان الضحية يبحث عن "البوكيمون" في إحدى الساحات في المدينة، حينها هجم عليه شخص أسود مجهول، وقام بطرحهه أرضا وأخذ الهاتف عنوة من بين يديه.

إلا أن الطريف في الموضوع أن الإتصال في الإنترنيت لم ينقطع، وبالتالي تم تصوير الحادث ليشاهده جميع المتابعين في العالم.

وعلى الرغم من أن الفيديو أظهر وجه المعتدي، إلا أن الشرطة إلى حد الآن لم تقبض عليه، بحسب ما قاله ناشر الفيديو في مدونته الشخصية على "تويتر"

علما أن هذه الحالة ليست الأولى التي يتعرض فيها لاعبو البوكيمون للإعتداء، فقد حدثت الكثير من الجرائم ضد لاعبي هذه اللعبة.

ولعبة البوكيمون تسمح لمستخدميها بالتقاط وقتال وتدريب كائنات افتراضية تدعى البوكيمونات (مفردها البوكيمون)، التي تظهر على شاشات الأجهزة وكأنها موجودة في العالم الواقعي. وتستخدم نظام التموضع العالمي وكاميرا الأجهزة المتوافقة. ولاقت اللعبة فور طرحها أوائل شهر يوليو/ تموز من عام 2016 رواجاً هائلاً وخصوصاً بين المراهقين.