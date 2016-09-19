ماذا يحدث لجسمك بعد ساعة من شرب المشروبات الغازية؟

قد تم الكشف عما يخبئه ذلك المشروب من أخطار على جسم الإنسان التي تبدأ آثارها عليه في الدقائق الأولى من شربها. ولكن هل سبق لك أن فكرت بتأثير هذه المنتجات على جسمك وصحتك؟

من المعروف عن هذه المشروبات أنها تحتوي على كمية كبيرة من السكر المصنع الى جانب الكافيين ‏والمياه غير المكرّرة. وهي تتضمّن مكونات مستخرجة من الطبيعة لكنها معدلة جينياً لتتناسب مع تركيبة المشروب وطعمه.

وباختصار هذا ما يمكن أن يحدث داخل جسمك بعد تناول مثل هذه ‏المشروبات:‏

زيادة معدل السكر في الدم: إن علبة واحدة من المشروب الغازي تحتوي على 10 ملاعق من السكر ‏تقريباً، ولكن السكر المستخدم في تركيبتها هو غير طبيعي ومصنّع كيميائياً

تراكم الدهون: إن النسب المفرطة والمعدلة من السكر والكافيين وغيرها من المحليات من شأنها أن تؤثر سلباً على عملية حرق الدهون وتؤدي بالتالي إلى تراكمها بالجسم بشكل متزايد. وهذا التأثير يبدأ فوراً ‏بعد الانتهاء من تناول المشروب

ارتفاع خطر البدانة: تحتوي المشروبات الغازية على عدد كبير من السعرات الحرارية وهي تدخل إلى ‏الجسم في الحال وتزيد بالتالي من خطر المعاناة من البدانة

وكل هذه الأمور تساهم بالنهاية في نقص حاد في نسبة السكر بالجسم مما يولد الأرق والعصبية عند شاربها، وفضلا عن ذلك فإن تناول المشروبات الغازية بانتظام يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم والإفراط في تناولها يسبب تباطؤ في نمو العقل أيضا، ولذا ينصح الأطباء بالتقليل من هذه المشروبات أو الحد منها..