بالفيديو...رونالدو ونجوم ريال مدريد يحتفلون بالعيد الوطني السعودي

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه جميع لاعبي فريق ريال مدريد الاسباني وهم يهنئون المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني كل لاعب بلغته يقودهم النجم الكبير كريستيانو رونالدو والمرشح بقوة للحصول على لقب افضل لاعب في اعلام هذا الموسم.

وجدير بالذكر أن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يوافق يوم الجمعة القادمة الـ 23 من شهر سبتمبر/ أيلول وهو اليوم الذي وحد فيه الملك عبد العزيز مؤسس الدولة السعودية الحديثة المملكة وتم تغير الاسم من مملكة الحجاز وملحقاتها للملكة العربية السعودية وتم ذلك عام 1932م.