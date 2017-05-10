شاهد...ميسي يحتفظ بقميص لاعب عربي في بيته

نشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستغرام"، صورة له أمام خزانة ضخمة داخل منزله تحتوى على قمصان أبرز اللاعبين الذين تبادل قمصانه معهم خلال مشواره في الملاعب مع نادي برشلونة، وكان من اللافت تواجد قميص المهاجم الدولي المغربي يوسف العربي بين هذه القمصان.

وظهر ميسي برفقة نجله تياغو أمام الخزانة التي حرص على أن تضم قمصانا للاعبين من شتى الأندية، وكذلك قمصانا لبعض زملائه الحاليين والسابقين في برشلونة، مثل لويس سواريز وجيرارد بيكيه وسيسك فابريجاس وداني ألفيس وغيرهم.

كما احتوت الخزانة على قمصان ميسي نفسه في مراحل مختلفة مع برشلونة وكذلك مع المنتخب الأرجنتيني، حيث حرص على أن تكون في وسط الخزانة وعن يمينها ويسارها بقية القمصان.

وظهرت في الصورة قمصان العديد من النجوم، مثل قائدي ريال مدريد السابقين راؤول جونزاليس وإيكر كاسياس، والأرجنتينيين أنخيل دي ماريا وسيرخيو أجويرو ودييجو ميليتو وبابلو أيمار، وكذلك قميص النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، والألماني فيليب لام، بالإضافة ليوسف العربي.

A post shared by Leo Messi (@leomessi) on May 9, 2017 at 12:26am PDT

يذكر أن العربي يعد من أهم نجوم الكرة المغربية في السنوات الأخيرة وحرص على تبادل قميصه (رقم 9) مع ميسي عقب مباراة برشلونة وغرناطة العام الماضي، قبل أن يرحل اللاعب المغربي نحو الدوري القطري، وتحديداً لنادي لخويا.