وفاء الكيلاني توضح حقيقة زواجها من تيم حسن

ووسط حالة الجدل هذه خرجت الكيلاني لتؤكد صحة هذا الخبر المفاجئ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، حيث أعادت نشر مقطع فيديو للإعلان عن نبأ عقد قرانهما، وعلقت عليه قائلة:
مساكم حب وبركة، باركولنا وعقبال كل حبايبنا.
يذكر أن النجم السوري تيم حسن، البالغ من العمر 41 عامًا، كان قد تزوج عام 2002 من الفنانة ديما بياعة وله منها نجلان، إلا أنهما انفصلا بعد 10 سنوات، أما الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني فتبلغ من العمر 44 عامًا، وكانت قد تزوجت في 2008 من اللبناني طوني ميخائيل، إلا أنهما انفصلا بعد جدل طويل حول اختلاف ديانتهما.
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