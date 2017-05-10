وفاء الكيلاني توضح حقيقة زواجها من تيم حسن

فاجأت وسائل الإعلام العربية الجماهير بنبأ عن عقد القران بين الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني والنجم السوري تيم حسن، ما أثار تساؤولات كبيرة حول كيفية بدء وتطور قصة حبهما حتى اتخذا قرار عقد القران بهذا الشكل المفاجئ للجميع.

ووسط حالة الجدل هذه خرجت الكيلاني لتؤكد صحة هذا الخبر المفاجئ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، حيث أعادت نشر مقطع فيديو للإعلان عن نبأ عقد قرانهما، وعلقت عليه قائلة:

مساكم حب وبركة، باركولنا وعقبال كل حبايبنا.

مساكم حب وبركة باركولنا وعقبال كل حبايبنا 🌹❤️ @taimhasan #تيم_وفاء A post shared by Wafaa Elkilany وفاء الكيلاني (@elkilanywafaa) on May 9, 2017 at 11:48am PDT

يذكر أن النجم السوري تيم حسن، البالغ من العمر 41 عامًا، كان قد تزوج عام 2002 من الفنانة ديما بياعة وله منها نجلان، إلا أنهما انفصلا بعد 10 سنوات، أما الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني فتبلغ من العمر 44 عامًا، وكانت قد تزوجت في 2008 من اللبناني طوني ميخائيل، إلا أنهما انفصلا بعد جدل طويل حول اختلاف ديانتهما.