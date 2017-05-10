شرطة أبوظبي تتبع نظاما جديدا لمخالفات السيارات...ما هو

أطلقت شرطة إمارة أبوظبي، اليوم الأربعاء، آلية جديدة للتعامل مع المركبات المخالفة، بإبقائها في عهدة مالكها، وتتبعها بواسطة جهاز مركب عليها، يرسل إشارات إلى الشرطة، في حال استخدامها.

© RIA Novosti. Vladimir Vyatkin دبي تسبق العالم بإنجاز جديد

القاهرة-سبوتنيك. وبناء على ذلك، فإن المخالف ملزم بإيقاف سيارته في منزله بعد تركيب الجهاز من قبل شرطة المرور، ولا يحق له تحريكها، إلا بعد الانتهاء من الإجراءات المرورية بحقه، ودفع قيمة المخالفة.

وأوضحت شرطة الإمارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع "عام الخير 2017"، والجهود المستمرة في تحسين وجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

اشترك في حساب فيسبوك لدينا لمتابعة أهم الأحداث العالمية والإقليمية.