برلمانية أسترالية ترضع طفلها خلال جلسة رسمية للبرلمان

قامت عضو مجلس الشيوخ الأسترالي، لاريسا واتس، بإرضاع طفلها مباشرة خلال اجتماع عقد في البرلمان الأسترالي.

وأضافت لاريسا، قائلة "انا فخورة بابنتي وهي أول طفل يتم إطعامه خلال انعقاد اجتماع في البرلمان"، حسب ما ذكرت الصحافة الأسترالية.

يذكر بأن رضاعة الأطفال داخل البرلمان أمر مسموح به في البرلمان الأسترالي، وبخاصة بعد حادثة 2015 عندما اضطرت وزيرة الأشغال كيلي أودير إلى مغادرة البرلمان لإرضاع طفلتها.

الأمر الذي دفع بعض البرلمانيين إلى اقتراح تقديم حليب مجفف للأطفال، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة.

يذكر بأن هذه الواقعة ليست الأولى، حيث قامت عضو البرلمان الأرجنتيني فيكتوريا دوندا بيريز بإطعام طفلتها في البرلمان الأرجنتيني في عام 2015.

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