ابنة مايكل جاكسون تجسد شخصية ملكة البوب مادونا في فيلم

تجرى حاليًا مفاوضات مع النجمة الشابة باريس جاكسون، ذات الـ19 عامًا، ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، وذلك من أجل المشاركة في فيلم يجسد السيرة الذاتية للنجمة الأمريكية ونجمة البوب مادونا.

يستعرض الفيلم الكثير من المراحل التي مرت بها مادونا وصعودها إلى الشهرة وإطلاق ألبومها الأول، وذلك حسب صحيفة الغارديان.

وأعلن عدد من المواقع الفنية أن نجمة البوب مادونا انتقدت بشدة فكرة تقديم سيرة ذاتية عنها، وهي لا تدعم العمل حتى الآن، وإذا وافقت باريس جاكسون على المشاركة بالعمل ستكون المهمة أسهل خاصة أن مادونا تعشق باريس وتجدها موهبة مميزة.

يذكر أن مادونا تمتلك تاريخًا فنيًا طويلاً ومذهلاً، فبدأت مسيرتها الفنية في 1979، وما زالت حتى الآن تحقق نجاحات لا تنتهي وتحصد الجوائز.

No es Madonna ni Miley Cyrus, es Paris Jackson que protagoniza campaña de Chanel https://t.co/IvpKQ7OECG #moda #fashion #lifestyle pic.twitter.com/4hH7LpUTG8 — Revista De la Casa (@delacasa_co) ١٥ أبريل، ٢٠١٧

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