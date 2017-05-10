مادة متداولة تقلب تأثير الشيخوخة

تحظر معظم حكومات العالم التعاطي والإتجار في مادة الحشيش، رغم أن لها فوائد طبية كبير من بينها ما أثبتته الدراسات حديثًا أن بإمكانها عكس تأثير التقدم في العمر والشيخوخة فيما يتعلق بتدهور الذاكرة والقدرة على التعلم.

© REUTERS/ Edgar Su/File Photo دراسة تكشف أهمية معرفة الرياضيين في سن المراهقة بالارتجاج

وعرضت الدورية العلمية "Nature Medicine" نتائج دراسة أجريت على الفئران أثبتت أن نبات القنّب أو الحشيش بإمكانها أن تقلب عملية الشيخوخة، حيث اكتشف الباحثون بها مادة تسمى "THC"، أي رباعي هيدرو الكانابينول، وهي المسؤولة عن إعطاء المتعاطين الشعور بالنشوة، يمكنها تحسين الذاكرة والقدرة على التعلّم، لدى فئران التجارب المتقدمة في العمر.

وتوصل الباحثون إلى تلك النتائج بعد أن أعطوا جرعة صغيرة من مادة ""THC ، وهو المادة التي تمتلك خاصية التأثير النفسي، لمجموعة فئران من أعمار مختلفة كجزء من دراسة جديدة عن الدماغ والأجهزة الموجودة فيه والمتعلّقة بالتقدّم في العمر.

واختبر الباحثون قوة ذاكرة الفئران ووجدوا أن بعد إعطائها جرعة مادة الـTHC، أصبح لديها قدرة على التذكّر توازي قدرة الفئران الأصغر سنًّا والذين لم يتم إعطاؤهم أية أدوية، ويعمل الباحثون حاليًا على تقديم دراسة صغيرة تجمع نحو 100 متطوّع تتراوح أعمارهم بين الـ60 والـ70 عامًا، لتتأكد من أن تأثير المادة على الإنسان هو نفس ما أظهرته التجارب على الفئران.