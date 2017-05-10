سلسلة مطاعم أمريكية تثيرغضب الشارع العربي

ونشرت سلسلة مطاعم بيتزا هت على صفحتها الرسمية صورة ادعت أنها لمروان البرغوثي وهو يتناول الشوكولا بشكل سري.
في الوقت الذي يستمر فيه إضراب البرغوثي مع عدد من الأسرى الفلسطينيين عن الطعام طالبة منه تناول البيتزا عوضا عن الشوكولا.
لتنهال بعده سلسلة من الانتقادات والدعوات من مستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي لمقاطعة منتجات بيتزا هت، ما دفع بالشركة إلى حذف الخبر عن صفحتها الرسمية.
#boycott_pizzahut pic.twitter.com/kwhpxIbzzB— to_kaliρτero (@batza69) ١٠ مايو، ٢٠١٧
إضراب أسرى فلسطين؛— طارق التويم (@tariiiqtwim) ٩ مايو، ٢٠١٧
أتمنى من كل مسلم حر مقاطعتها
رتويت إذا كنت مقاطعا @pizzahut#مقاطعه_بيتزا_هت pic.twitter.com/dESMn35PFx
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