سلسلة مطاعم أمريكية تثيرغضب الشارع العربي

دعا عدد من الفلسطينيين على "فيسبوك" إلى مقاطعة سلسلة مطاعم بيتزا هت، وذلك بعد نشرها لصورة السجين مروان البرغوثي على صفحتها، كما أوردت مجلة "نيوزويك".

ونشرت سلسلة مطاعم بيتزا هت على صفحتها الرسمية صورة ادعت أنها لمروان البرغوثي وهو يتناول الشوكولا بشكل سري.

في الوقت الذي يستمر فيه إضراب البرغوثي مع عدد من الأسرى الفلسطينيين عن الطعام طالبة منه تناول البيتزا عوضا عن الشوكولا.

لتنهال بعده سلسلة من الانتقادات والدعوات من مستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي لمقاطعة منتجات بيتزا هت، ما دفع بالشركة إلى حذف الخبر عن صفحتها الرسمية.

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إضراب أسرى فلسطين؛

أتمنى من كل مسلم حر مقاطعتها

رتويت إذا كنت مقاطعا @pizzahut#مقاطعه_بيتزا_هت pic.twitter.com/dESMn35PFx — طارق التويم (@tariiiqtwim) ٩ مايو، ٢٠١٧

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