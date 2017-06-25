12 عرض مسرحي في العيد بالقاهرة والإسكندرية

وقال إسماعيل مختار رئيس البيت الفني المصري للمسرح، إن "عرض (ليلة من ألف ليلة)، بطولة الفنان يحيى الفخراني، من إخراج محسن حلمي، يعود من جديد لينير المسرح القومي ابتداء من ثاني أيام العيد في التاسعة مساء، بينما تقدم فرقة المسرح الحديث، مسرحية (قواعد العشق 40) من إخراج عادل حسان، على مسرح السلام ابتداء من ثاني أيام العيد في تمام التاسعة مساء ولمدة شهر".

جدير بالذكر أن المخرج أحمد السيد مدير فرقة المسرح الكوميدي يستقبل عيد الفطر بعرضين على مسرح ميامي يعرضان في نفس اليوم، وهما "ميتين من الضحك" من إخراج فاطمة بيومي في السابعة والنصف مساء، و"العسل عسل" من إخراج إيميل شوقي، في التاسعة والنصف مساء ابتداء من ثاني أيام عيد الفطر.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin بالفيديو...أغاني فيروز على مسرح تدمر

ويعيد مسرح الغد عرض "لعبة العراف" من إخراج عمر الشحات، من ثاني أيام العيد في تمام التاسعة مساء على مسرح الغد بالعجوزة.

ويستضيف مسرح الطليعة عرضين حققا نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا، ابتداء من الخميس 29 يونيو، هما "الجلسة — شغل عفاريت" من إخراج مناضل عنتر على قاعة صلاح عبد الصبور، في السادسة مساء و"يوم أن قتلوا الغناء" من إخراج تامر كرم، في الثامنة مساء على قاعة زكى طليمات.

تعرض فرقة مسرح الساحة "دكتوراه في الحب" من إخراج ماهر سليم، ومن ثاني أيام عيد الفطر بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، في التاسعة مساء.

وللأطفال يقدم مسرح القاهرة للعرائس من ثاني أيام العيد "صحصح لما ينجح" ، أشعار صلاح جاهين وإخراج صلاح السقا، أما فرقة المسرح القومي للأطفال فتستقبل العيد بعرض "سنووايت" من إخراج محسن رزق على مسرح متروبول بالعتبة.

وبالإسكندرية عرضين، هما "شيكو أمير الغابة" إخراج ريهام عبد الحميد، و"رحلة نور" إخراج جمال ياقوت على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي.