أول تعليق لأصالة على توقيفها بتهمة حيازة مخدرات

وكانت قوات الأمن بمطار رفيق الحريري الدولي ببيروت أوقف أصالة وبتفتيشها عثر معها على مادى الكوكايين موضوع في علبة مكياج في شنطتها.

وكتب أصالة على الصورة التي نشرتها على انستغرام «الحمد لله».

الحمد لله A post shared by Assala Nasri (@assala_official) on Jun 25, 2017 at 4:40pm PDT

وبحسب الوكالة اللبنانية للإعلام فإنه تمت إحالة أصالة إلى الجهات المختصة، ثم إلى مدعي عام جبل لبنان الذي أحالها بدوره إلى القضاء المختص لمباشرة التحقيق، والذي قضي بإطلق سراحها بموجب سند إقامة على أن تخضع مجددا بعد فترة لفحص تعاطي المخدرات.

وشغل خبر القبض على أصالة بلبنان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وأعلن عدد منهم تضامنه مع أصالة، بينما أعلن البعض الآخر شماتته فيها كونها من المعارضين لنظام الرئيس بشار الأسد.