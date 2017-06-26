فيديو...أول "تاكسي جوي" بالعالم في سماء دبي وصناعة صينية

وكانت هيئة الطرق والمواصلات بدبي قد كشفت عن أنه سيتم التشغيل التجريبي لأول مركبة جوية ذاتية القيادة في العالم يطلق عليها اسم "EHANG184" قادرة على حمل إنسان، في سماء المدينة.

وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل لوضع المركبة الجوية حيز التشغيل في شهر تموز/ يوليو المقبل 2017، لتكون ضمن المواصلات العامة في المستقبل.

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، خلال عرض المركبة أثناء القمة العالمية للحكومات "هذه ليست مجرد نموذج، فقد اختبرنا هذه الآلة الطائرة في سماء دبي فعلياً".

وتعمل الطائرة "إيهانغ 184"، وهي صينية الصنع على شكل بيضة مزودة بأربعة أذرع مروحية، بمحركين صغيرين. ومن المقرر مراقبة كل رحلة للطائرة، والتي تصل مدتها إلى نصف ساعة، عبر غرفة تحكم أرضية.