أصالة توجه رسالة إلى جمهورها بشأن المخدرات المضبوطة معها

ووجهت أصالة رسالة إلى جمهورها، على حسابها بموقع "إنستغرام"، قائلة "على قدر ما كانت الساعات الماضية طويلة قاسية وصعبة، على قدر ما فرحت بالمحبة وبالاهتمام وبالثقة التي غمرتموني فيها".

وأضافت "ما تعودت أفسر أو أوضح أو أكون متهمة، ليس لثقتي بنفسي، بل لأني ومن عمر 6 سنوات وأصغر وأنا بين الناس وكثيرون اهتموا بي، وكثيرون أضافوا لي وعلموني"، وتابعت: بيروت حبيبتي وتوأمي والناس فيها تساعدني وتحبني أكتر من غيرهم، أنا أحس أني خلقت فيها وبعشق كل ذرة من ترابها، ومارح أزعل منها كتير لأنه ما لها ذنب".

وقالت الفنانة السورية: وصلت اليوم بيتي تعبانة شوي ومصدومة شوي ومقهورة شوي، بس كمان عندي أمل بالضمير وخصوصاً لما قرأت بعض الرسائل لمن لا تربطني بهم مودة، ومع ذلك نفوا عني ما أشيع".

وكان الأمن اللبناني أوقف أصالة في مطار بيروت أول أيام عيد الفطر بعد العثور على كمية من المخدرات بحوزتها أثناء مغادرتها الأراضي اللبنانية، وأنكرت أصالة معرفتها بوجود المخدرات، علما أن الكمية بحسب المصادر الأمنية، من المرجح أن تكون للاستعمال الشخصي.