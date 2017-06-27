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00:17 28 يونيو/ حزيران 2017
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    أصالة

    أصالة توجه رسالة إلى جمهورها بشأن المخدرات المضبوطة معها

    © Sputnik. asala@twitter
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    عبرت الفنانة السورية أصالة نصري عن فرحتها بقدر المحبة التي قوبلت بها خلال محنتها التي تعرضت بعد توقيفها في مطار بيروت أثناء اتجاهها للقاهرة، بتهمة حيازة "كوكايين"، معربة في الوقت ذاته عن صدمتها من الأخبار التي تناولت القضية، وأكدت أن هناك البعض يرغبون في تشويه صورتها.

    المطربة أصالة
    © Photo/ facebook/AssalaOfficial
    القبض على المطربة أصالة في مطار بيروت بتهمة حيازة كوكايين
    ووجهت أصالة رسالة إلى جمهورها، على حسابها بموقع "إنستغرام"، قائلة "على قدر ما كانت الساعات الماضية طويلة قاسية وصعبة، على قدر ما فرحت بالمحبة وبالاهتمام وبالثقة التي غمرتموني فيها".

    وأضافت "ما تعودت  أفسر أو أوضح أو أكون متهمة، ليس لثقتي بنفسي، بل لأني ومن عمر 6 سنوات وأصغر وأنا بين الناس وكثيرون اهتموا بي، وكثيرون أضافوا لي وعلموني"، وتابعت: بيروت حبيبتي وتوأمي والناس فيها تساعدني وتحبني أكتر من غيرهم، أنا أحس أني خلقت فيها وبعشق كل ذرة من ترابها، ومارح أزعل منها كتير لأنه ما لها ذنب".

    وقالت الفنانة السورية: وصلت اليوم بيتي تعبانة شوي ومصدومة شوي ومقهورة شوي، بس كمان عندي أمل بالضمير وخصوصاً لما قرأت بعض الرسائل لمن لا تربطني بهم مودة، ومع ذلك نفوا عني ما أشيع".

    وكان الأمن اللبناني أوقف أصالة في مطار بيروت أول أيام عيد الفطر بعد العثور على كمية من المخدرات بحوزتها أثناء مغادرتها الأراضي اللبنانية، وأنكرت أصالة معرفتها بوجود المخدرات، علما أن الكمية بحسب المصادر الأمنية، من المرجح أن تكون للاستعمال الشخصي.

    على قدّ ماكانت الساعات الطويلة الماضيه قاسيه وصعبه… على قدّ مافرحت بالمحبّه وبالإهتمام وبالثقه اللي غمرتوني فيها… ماتعوّدت بحياتي فسّر أو وضّح أو كون بمطرح المتّهم… مو بس لثقتي بنفسي بل لأنّي ومن عمري ست سنين وأصغر وأنا بين الناس وكتار كتير اللي اهتمّوا فيني ، وكتار كتير اللي أضافولي وعلّموني… ولاأبالغ لو قلت إنّي بحسّ بمسؤولية التعبير حتّى فيما له بالغ الأثر على أماني وأمان عائلتي ، لأنّي ضمير هالناس اللي مابيقدر صوتهم يوصل… طبعاً مرّات بندم وبقول (شو كان بدّي بهالتعب) بس الأكيد إنّي خلقت لكون متل ماأنا… بيروت حبيبتي وتوأمي والناس اللي فيها بتساعدني وبتحبني أكتر بكتير من غيرهم… أنا بحسّ حالي خلقت فيها وبعشق كلّ ذرّه من ترابها… ومارح أزعل منها كتير لأنّه مالها ذنب… شكراً لكلّ اللي ساندوني وساعدوني من كبار هالدوله اللي بيتعذبوا أكتر منّي ليضلّوا كبار، وصلت اليوم بيتي تعبانه شوي ومصدومه شوي ومقهوره شوي ، بس كمان عندي أمل بالضمير وخصوصاً لمّا قريت بعض الرسائل لمن لاتربطني بهم مودّه ومع ذلك نفوا عنّي ماأُشيع ، والحقيقه هالشي فرّحني متل مافرحت بالكم الهائل من المحبّه والإهتمام اللي خفّف عنّي شعور الظلم اللي مارح أتعوّد عليه ، مافي شي إسمه صحافه صفرا بس فيه ناس صفرا بيشتغلوا صحافه ، وكلامهم أنتوا ردّيتوا عليه ، ومالحق يجرحني ، وسؤالي إلهم (ليش لازم كون مُتّهمه وملوّثه ليكتب قلمكم عنّي؟ ممنوع كون حرّه؟ ممنوع طالب بالعدل؟ ممنوع كون بشر متل البشر اللي خلقهم الله ليكونوا جنب بعض ؟) أملي ببكره أحلى كبير وأملي حتّى بالضمير اللي مات يصحى كمان مازال موجود ، وأنا كتبت لطمّنكم ، إنّي قدوه ووفيّه لثقتكم ومعكم عم بستنّى العدل يسود ، ومعكم عم كافح لنكون أحرار ، ورح أرجع بيروت لما بتشتقلي ، وتحميني قبل ماتظلمني… #أصاله#صولا#لبنان_حبيبي#أحرار#حريه#أنا_منكم#العدل#ضمير

    A post shared by Assala Nasri (@assala_official) on Jun 26, 2017 at 3:59pm PDT

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