ردا على "قطر"...سعودي يطلق على مولودته اسم "سعودية" (فيديو)

ونشر المغردون مقطع فيديو يظهر فيه المواطن السعودي وهو يحمل مولودته عليها علم السعودية التي قال انها الاولى واسماها "السعودية" كما يظهر في الفيديو المرفق والمنشور بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتداول مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي وسم وفيديو #سعودي_يسمي_بنته_سعوديه حيث سمى احد المواطنين السعوديين ابنته بإسم "السعودية".

وقال الأب إنه أطلق على رضيعته الأولى اسم "سعودية" ردا على المواطن الكويتي الذي سمى ابنته "قطر".

#سعودي_يسمي_بنته_سعوديه

رد على الكويتي اللي مسمي بنته قطر هذا الشمري يسمي بنته سعوديه ،الله يصلحه ويرزقه برها ❤️❤️ pic.twitter.com/S37e5zEygb — منال الفجري ⚔️. (@x_ma78) June 27, 2017

وكان مغردون على الشبكات الاجتماعية قد نشروا أيضا خبر إطلاق رجل كويتي اسم "قطر" على مولودته.

مواطن كويتي يسمي مولودته (قطر)،، راح قام قطريون بإرسال هدية له عربية لاند كروزر pic.twitter.com/BsrSQ5Anim — Moaaz Mahmoud Gad (@Moaaz_Mahmoud9) June 26, 2017

وذكرت وسائل الاعلام أن مواطنا قطريا أهدى سيارة حديثة للرضيعة الكويتية "قطر" وذلك تقديرا لوالدها الذي أطلق على ابنته اسم قطر تعبيرا عن حبه ودعمه لدولة قطر.

كما أفادت مصادر إعلامية خليجية، أن الكويتي طلال العنزي أطلق على مولودته اسم قطر، تعبيرا عن مساندته لقطر في أزمة المقاطعة الذي فرضتها ثلاث دول خليجية وهي الإمارات والسعودية والبحرين، بالإضافة إلى مصر وبعض الدول الأخرى.