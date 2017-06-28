بعد انفجاره..."سامسونغ" تعيد إنتاج "غالاكسي نوت7"

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن سامسونغ تعتزم إطلاق نحو 400 ألف نسخة معدلة من هاتفها غالاكسي نوت 7 في كوريا الجنوبية يوم 7 يوليو/ تموز القادم، ومن المنتظر أن يأتي الهاتف بسعر 616 دولارا أمريكيا.

وعمدت سامسونغ إلى إعادة تدوير جميع الأجهزة المستدعاة من الأسواق بعد تبين وجود عيب صناعة أدى إلى اشتعالها، كما قامت الشركة بإعادة النظر في جميع المكونات الداخلية للهاتف لتجنب ظهور المشكلة السابقة.

في سياق متصل، أفادت تقارير مسربة عن مواصفات هاتف "غالاكسي نوت 8" الذي يأتي بعد تجربة فاشلة لإصدار هاتف نوت 7، ومن المتوقع أن تطرح الشركة الكورية الجنوبية هاتفها الجديد بالأسواق في سبتمبر/ أيلول المقبل، أي في نفس الوقت الذي ستكشف فيه منافستها "آبل" عن هاتفها "آيفون 8".