شاهد...سيرينا وليامز تظهر عارية على غلاف مجلة "فانيتى فير"

وفي مقابلة أجرتها معها مجلة فانيتي فير التي تظهر وليامز على غلافها عارية في عدد أغسطس/ آب، قالت نجمة التنس إنها لم تألف بعد فكرة أنها ستكون أما وإنها تعتزم العودة للملاعب في يناير/ كانون الثاني.

وقالت وليامز (35 عاما) في المقابلة التي نشرت، يوم الثلاثاء، "هذا لا يبدو واقعيا، لا أعرف لماذا. هل سيكون لدي طفل؟".

Must read article. Link in bio A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on Jun 27, 2017 at 6:20am PDT

ووليامز مخطوبة لأليكسيس أوهانيان الذي شارك في تأسيس موقع ريديت الإلكتروني. وكانت قد أكدت في أبريل/ نيسان أنها تتوقع طفلا في الخريف بعد أن نشرت على تطبيق سناب شات صورة لها، حذفتها بعد ذلك، وهي بملابس البحر وعليها عبارة "20 أسبوعا".

ووفقا لـ"رويترز"، قالت بطلة لعبة التنس إنها ستأخذ عطلة وضع خلال بقية 2017.

وفي لقائها مع فانيتي فير قالت وليامز إنها اكتشفت أنها حامل قبل نحو أسبوع من إحراز لقبها الـ 23 في منافسات فردي السيدات بالبطولات الأربع الكبرى في استراليا المفتوحة في يناير/ كانون الثاني.

@vanityfair texture #annielebowitz Must read article. Link in bio A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on Jun 27, 2017 at 7:57am PDT

وقالت إنها شعرت أنها ليست على ما يرام لكنها ظنت أنها مسألة هرمونات إلى أن نصحتها صديقة بأن تجري اختبار حمل، فلما وجدت نتيجته إيجابية "أجريت الاختبار مرات عديدة للتأكد حيث أنها لم تكن مستعدة لذلك بحسب قولها.

وأجرت وليامز الاختبار المنزلي 5 مرات أخرى ثم عرضت نتيجة الاختبارات الـ 6 على أوهانيان الذي تملكته مشاعر الصدمة هو الآخر. وقالت إن خطيبها يستعد الآن للحدث بشغف وأعد بالفعل عبوة يضع فيها مالا كلما تفوه بألفاظ نابية حتى يعود نفسه على عدم التلفظ بها أمام الطفل.

ولم تحدد وليامز مواعيد قاطعة لكنها تتوقع العودة للملاعب سريعا ربما في يناير/ كانون الثاني، مضيفة، "لا أعتقد أن قصتي انتهت بعد".