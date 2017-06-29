شاهد...ماذا فعلت بيلا حديد من أجل جدتها المريضة بالسرطان

وتبدو بيلا في المقطع وهي تسير في رواق المستشفى في هولندا حيث تمكث جدتها قبل أن تدخل إلى غرفتها وتقدم لها باقة من الورود كمفاجأة في يوم ميلادها.

واحتضنت الحفيدة الجدة بطريقة مؤثرة جداً. وحقق الفيديو أكثر من 4 ملايين مشاهدة في يوم واحد.

وتعليقاً عليه كتبت بيلا: "لا يمكن أيّ شيء أن يتغلب على هذا الحب. توقفت عن العمل في الأيام الـ3 الماضية لأفاجئ أوما الرائعة في هولندا لمناسبة عيد ميلادها. فهي تعيش المعركة الأكثر قسوة في حياتها وتحارب مرض السرطان. لكنني أعلم تماماً أنها المرأة الأكثر قوة ممن عرفتهنّ حتى الآن".

وتابعت: "واليوم هو الأخير الذي أمضيه مع عائلتي هنا في هولندا. وآخر ما أرغب في القيام به هو الرحيل… لكنني سأفعل ذلك لأتمكن من العمل بأفضل الطرق قبل أن أعود قريباً… أحبك".