بالصور...تعرف على النساء اللواتي لا يشيخن

ويبدو مظهر هذه النسوة التايوانية الست كالمراهقات. وعمرهم الآن ما بين 25 و 45 والجدة عمرها 63 عاما. وأثار فضول شبكات التواصل الاجتماعي، كيف استطعن الحفاظ على شبابهن إلى هذا الحد.

وأول من حصلت على الشهرة هسو لور، المصممة المعمارية، التي يبلغ عمرها 41 عاما وشقيقتها شارون وعمرها 36 عاما وهي عارضة أزياء في تايوان، ولديهن شقيقة أخرى اسمها فاي فاي عمرها 40 عاما وهي تربي ابنتين عمرهن 8 و10 سنوات.

يبدو أنهن جميعا ورثن هذا الشباب من والدتهن، التي كانت معلمة رقص في الماضي، ومظهرها يوحي وكأن عمرها 30 عاما. ووصفت وسائل الإعلام التايوانية هؤلاء النسوة بنساء ذوات العمر المجمد.

👁👁#許路兒 #lurehsu Публикация от ⭐️許路兒⭐️ (@lurehsu) Июн 3 2017 в 9:25 PDT

وتقول النساء أن سر شبابهن الأبدي في أنهن يشربن الكثير من الماء، ولايشربن المشروبات الغازية ذات المحتوى العالي من السكر، فضلا عن تناول كميات كبيرة من الخضروات.

雞蛋仔雪糕🍦#許路兒 #lurehsu Публикация от ⭐️許路兒⭐️ (@lurehsu) Мар 5 2017 в 1:13 PST