ولاية أمريكية تسمح ببيع الماريجوانا لأغراض ترفيهية

وبعد أن أقر الناخبون في نيفادا، في نوفمبر/ تشرين الثاني، بيع الماريجوانا، تنضم الولاية لأربع ولايات أخرى، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، في السماح ببيعها لأغراض ترفيهية. وقالت ستيفاني كلابستاين المتحدثة باسم إدارة الضرائب في الولاية، إن المتاجر المسموح لها ببيع الماريجوانا يمكنها بيع ما يصل إلى 28 جراما للأغراض الترفيهية للزبائن الذين يبلغون من العمر 21 عاما أو أكثر.

ووضعت نيفادا قواعد جديدة ضد المنتجات القابلة للأكل التي يمكن أن تجتذب الأطفال مثل الحلوى المصنوعة على شكل فواكه المضاف إليها القنب. ولم تحدد نيفادا بعد العدد النهائي للمتاجر التي ستوافق عليها السلطات. وقالت كلابستاين التي تشرف إدارتها على سوق الماريجوانا بالولاية إنها تلقت 60 طلبا من مختلف أنحاء نيفادا.

ولا يسمح بالتقدم بطلبات للحصول على تراخيص لبيع الماريجوانا لأغراض ترفيهية إلا للمتاجر التي تبيعها للأغراض الطبية منذ أن أجازت الولاية ذلك عام 2015.

يذكر أن الماريجوانا لا تزال مجرّمة بموجب القانون الاتحادي. وتسمح معظم الولايات الأمريكية ببيعها لأغراض طبية وليست ترفيهية.