شاهد...هيفاء وهبي تشعل "انستغرام" برقصة في حفل صديقتها

ونشرت الفنانة اللبنانية مقطع فيديو رصد جانبا من الإحتفال، عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" مع صديقتها.
وأردفت هيفاء الفيديو بتعليق جاء فيه: "احتفالا بعيد ميلاد أفضل صديقاتي ليلى زواوي في لندن".
ونشرت هيفاء صورة وفيديو آخر وهي تجلس إلى جوار الممثل الأمريكي الشهير جوني ديب بطل سلسلة أفلام (قراصنة الكاريبي)، الذي حضر المناسبة ذاتها أيضا.
وظهر ديب في الفيديو وهو يتحدث مع هيفاء ويهمس في أذنها، بينما هي صامتة تستمع لما يقوله.
وعلقت على الصورة، بقولها، "القرصان الاسطوري جوني ديب".
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