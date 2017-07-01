شاهد...هيفاء وهبي تشعل "انستغرام" برقصة في حفل صديقتها

ونشرت الفنانة اللبنانية مقطع فيديو رصد جانبا من الإحتفال، عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" مع صديقتها.

celebrating my best friend's birthday happy birthday sweetheart @leila_zawawi_ #farhana #Haifawehbe #london A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Jun 29, 2017 at 10:31am PDT

وأردفت هيفاء الفيديو بتعليق جاء فيه: "احتفالا بعيد ميلاد أفضل صديقاتي ليلى زواوي في لندن".

ونشرت هيفاء صورة وفيديو آخر وهي تجلس إلى جوار الممثل الأمريكي الشهير جوني ديب بطل سلسلة أفلام (قراصنة الكاريبي)، الذي حضر المناسبة ذاتها أيضا.

with johnny depp 😎 enjoying Leila's birthday in London #haifawehbe #jacksparrow A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Jun 27, 2017 at 5:27pm PDT

وظهر ديب في الفيديو وهو يتحدث مع هيفاء ويهمس في أذنها، بينما هي صامتة تستمع لما يقوله.

وعلقت على الصورة، بقولها، "القرصان الاسطوري جوني ديب".