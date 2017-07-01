أديل: طبيب الحنجرة نصحني بألا أغني

© REUTERS/ Lucy Nicholson شاهد... أديل تنشر صورا مثيرة في عيد ميلادها الـ 29

ونقلت رويترز عن أديل قولها:

ذهبت إلى طبيب للحنجرة ليل أمس الجمعة ونصحني بألا تغني.

وكانت المغنية قدمت حفلين بالفعل أمام حشود في ويمبلي لكنها قالت إن صوتها كان يعاني، وأضافت عبر حسابها على موقع تويتر "إذا قلت إن قلبي مفطور ففي هذا تهوين".

وأديل من أكثر الفنانين مبيعا في العالم وكانت تتوق كثيرا للغناء لدرجة أنها فكرت في الاكتفاء بتحريك شفتيها في الحفلات، لكنها قالت:

لم أفعل ذلك قط ومن المستحيل أن أفعل ذلك بكم.

وأشارت إلى أنه يمكن للجمهور استرجاع ثمن التذاكر إذا لم تحدد مواعيد أخرى للحفلين، واضطرت أديل الفائزة بجوائز جرامي إلى إلغاء حفلات من قبل بسبب مشكلات في حلقها بعد خضوعها لجراحة في الأحبال الصوتية عام 2011.